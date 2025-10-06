Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
Тренер «Енисея» высказался о поражении своей команды на последних секундах.
«Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить. В течение девяти минут завершающей четверти мы действовали правильно, но в конце провалились, допустив слишком много ошибок.
У нашей команды есть потенциал. Если не использовать свои шансы, соперник обязательно накажет.
В концовке многим игрокам было непонятно, как действовать, и это показывает, что впереди у нас еще много работы. Нам нужно научиться лучше использовать такие возможности», – заявил Йовица Арсич.
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Енисей», благодаря трехочковому Павла Савкова на последних секундах
Кто лучший американский игрок в НБА?3734 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный telegram-канал «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости