0

Влатко Чанчар сравнил Дончича и Йокича: «Возможно, Никола более эффективен, потому что играет ближе к кольцу»

Влатко Чанчар сравнил стили игры Луки Дончича и Николы Йокича.

«Лука хочет полностью контролировать игру в любой момент. Все должно проходить через него. Он явно дает это понять.

Когда Лука играет пик-н-ролл – ты должен стоять в углу и быть готовым к броску. В противном случае он может быть довольно жестким. Просто так это не пройдет.

Никола более сдержанный. Он держится некоторое время, но может и взорваться. Возможно, он более эффективен, потому что играет ближе к кольцу. Никола гораздо больше, и, честно говоря, в НБА мало центровых, которые реально могут сдержать его один на один.

Как только начинаешь играть двойную опеку против Йокича, мяч начинает быстро циркулировать по команде. Сам он при этом находится намного ближе к кольцу. Лука же часто вынужден начинать атаку с трехочковой линии. На это требуется больше энергии, больше усилий, и в целом это сложнее», – заявил 28-летний словенский форвард.

Влатко Чанчар имеет опыт игры как с Йокичем, так и с Дончичем: он выступал за «Денвер» с 2019 по 2025 годы и с 2016 года играет за сборную Словении.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
