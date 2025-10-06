Влатко Чанчар сравнил Дончича и Йокича: «Возможно, Никола более эффективен, потому что играет ближе к кольцу»

Влатко Чанчар сравнил стили игры Луки Дончича и Николы Йокича.

«Лука хочет полностью контролировать игру в любой момент. Все должно проходить через него. Он явно дает это понять.

Когда Лука играет пик-н-ролл – ты должен стоять в углу и быть готовым к броску. В противном случае он может быть довольно жестким. Просто так это не пройдет.

Никола более сдержанный. Он держится некоторое время, но может и взорваться. Возможно, он более эффективен, потому что играет ближе к кольцу. Никола гораздо больше, и, честно говоря, в НБА мало центровых, которые реально могут сдержать его один на один.

Как только начинаешь играть двойную опеку против Йокича , мяч начинает быстро циркулировать по команде. Сам он при этом находится намного ближе к кольцу. Лука же часто вынужден начинать атаку с трехочковой линии. На это требуется больше энергии, больше усилий, и в целом это сложнее», – заявил 28-летний словенский форвард.

Влатко Чанчар имеет опыт игры как с Йокичем, так и с Дончичем : он выступал за «Денвер » с 2019 по 2025 годы и с 2016 года играет за сборную Словении.