Стоимость билетов на последний домашний матч «Лейкерс» взлетела с 85 до 445 долларов

После твита Леброна цены на билеты на последний матч «Лейкерс» резко взлетели.

По данным сервиса TickPick, стоимость билетов на заключительный домашний матч регулярного сезона «Лейкерс » против «Юты» существенно выросла – самый дешевый вариант теперь стоит 445 долларов.

Ещё несколько часов назад, до объявления Леброна Джеймса , эти же билеты продавались всего за 85 долларов.