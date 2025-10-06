8

Стоимость билетов на последний домашний матч «Лейкерс» взлетела с 85 до 445 долларов

После твита Леброна цены на билеты на последний матч «Лейкерс» резко взлетели.

По данным сервиса TickPick, стоимость билетов на заключительный домашний матч регулярного сезона «Лейкерс» против «Юты» существенно выросла – самый дешевый вариант теперь стоит 445 долларов.

Ещё несколько часов назад, до объявления Леброна Джеймса, эти же билеты продавались всего за 85 долларов.

Кто лучший американский игрок в НБА?3738 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
