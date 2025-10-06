Стоимость билетов на последний домашний матч «Лейкерс» взлетела с 85 до 445 долларов
После твита Леброна цены на билеты на последний матч «Лейкерс» резко взлетели.
По данным сервиса TickPick, стоимость билетов на заключительный домашний матч регулярного сезона «Лейкерс» против «Юты» существенно выросла – самый дешевый вариант теперь стоит 445 долларов.
Ещё несколько часов назад, до объявления Леброна Джеймса, эти же билеты продавались всего за 85 долларов.
Кто лучший американский игрок в НБА?3738 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
