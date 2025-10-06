НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Майами» встретится с «Милуоки» и другие матчи
7 октября пройдут шесть предсезонных матчнй НБА.
Действующий чемпион «Оклахома» сыграет с «Далласом», китайский «Гуанчжоу» встретится с «Сан-Антонио».
Предсезонные матчи
Гуанчжоу – Сан-Антонио
7 октября. 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?3502 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости