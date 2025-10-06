  • Спортс
НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Майами» встретится с «Милуоки» и другие матчи

7 октября пройдут шесть предсезонных матчнй НБА.

Действующий чемпион «Оклахома» сыграет с «Далласом», китайский «Гуанчжоу» встретится с «Сан-Антонио».

