Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Енисей»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Енисей» сыграет с МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, МБА-МАИ – 1-0, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Пари Нижний Новгород – 1-1, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Енисей – 0-1, Самара – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
