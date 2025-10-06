  • Спортс
8

Руководитель клуба НБА: «Кливленд» должен обменять Дариуса Гарлэнда. С ним их задняя линия слишком мала»

Один из руководителей НБА считает, что «Кавальерс» пора расстаться с Гарлэндом.

«Думаю, им нужно обменять Дариуса. Задняя линия «Кливленда» с ним и Донованом Митчеллом слишком мала.

Мне понравился обмен Лонзо (Болла). На месте Кенни Эткинсона я бы выпускал стартовую пятерку: Болл, Митчелл, Хантер, Мобли и Аллен, а Гарлэнда обменял бы.

К нему проявлял интерес «Сакраменто», еще до подписания Денниса Шредера из «Детройта». Может, стоит им позвонить и узнать, не захотят ли они Дариуса – скажем, в обмен на Маллика Монка и контракты для уравнивания зарплаты», – заявил представитель одного из клубов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
logoКливленд
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
logoКенни Эткинсон
logoМалик Монк
logoДонован Митчелл
logoСакраменто
