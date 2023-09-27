«Уорриорз» подпишут Руди Гэя

Теги переходы Голден Стэйт Руди Гэй НБА Баскетбол

«Голден Стэйт» договорился о подписании 1-летнего контракта с форвардом Руди Гэем (37 лет, 206 см).

Гэю предстоит побороться за место в составе в тренировочном лагере.

Ветеран НБА в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.

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7 комментариев

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Боддисатва13
Ответ Крокозябра
Чего-то не понял, подпишут однолетний контракт, но предстоит побороться за место в составе. Это как? Руди хорош был времён Спёрс, но уже 37 лет. ЛАЛ пару лет назад тоже подписали кучу ветеранов, и чем это кончилось все помнят.
Ещё лучше был времён Гриззлис
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Крокозябра
Чего-то не понял, подпишут однолетний контракт, но предстоит побороться за место в составе. Это как?
Руди хорош был времён Спёрс, но уже 37 лет. ЛАЛ пару лет назад тоже подписали кучу ветеранов, и чем это кончилось все помнят.
+1
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Stephan Carrypenko
Ответ Крокозябра
Чего-то не понял, подпишут однолетний контракт, но предстоит побороться за место в составе. Это как? Руди хорош был времён Спёрс, но уже 37 лет. ЛАЛ пару лет назад тоже подписали кучу ветеранов, и чем это кончилось все помнят.
Идёт поддерживать химию ветеранов в раздевалке)
Кстати, о нем все очень хорошо отзываются, может действительно именно для это этого и берут
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кандид
"В бой идут одни старики!"
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Arenas_betboys.ru
Может, даже одну майку продадут.
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Антон Нестеренко
Ответ Крокозябра
Чего-то не понял, подпишут однолетний контракт, но предстоит побороться за место в составе. Это как? Руди хорош был времён Спёрс, но уже 37 лет. ЛАЛ пару лет назад тоже подписали кучу ветеранов, и чем это кончилось все помнят.
Наверное, негарантированный или с частичной гарантией.
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