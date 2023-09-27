«Уорриорз» подпишут Руди Гэя

«Голден Стэйт» договорился о подписании 1-летнего контракта с форвардом (37 лет, 206 см).

Гэю предстоит побороться за место в составе в тренировочном лагере.

Ветеран НБА в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым