«Уорриорз» подпишут Руди Гэя
«Голден Стэйт» договорился о подписании 1-летнего контракта с форвардом Руди Гэем (37 лет, 206 см).
Гэю предстоит побороться за место в составе в тренировочном лагере.
Ветеран НБА в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.
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Руди хорош был времён Спёрс, но уже 37 лет. ЛАЛ пару лет назад тоже подписали кучу ветеранов, и чем это кончилось все помнят.
Кстати, о нем все очень хорошо отзываются, может действительно именно для это этого и берут