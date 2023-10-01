Дрэймонд Грин получил растяжение связок голеностопа после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке
Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил растяжение связок голеностопа левой ноги.
Как информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс со ссылкой на самого Грина, 4-кратный чемпион получил повреждение после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке команды.
«Мне очень повезло, и я понял это по тому, как нога положительно реагирует. Даже по МРТ сразу не поймешь. Отек уменьшился», – сказал Грин.
Восстановление может занять до шести недель.
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