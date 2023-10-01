Дрэймонд Грин получил растяжение связок голеностопа после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке

Тяжелый форвард « » получил растяжение связок голеностопа левой ноги.

Как информирует журналист ESPN Марк Джей Спирс со ссылкой на самого Грина, 4-кратный чемпион получил повреждение после того, как наступил на ногу на тренировке команды.

«Мне очень повезло, и я понял это по тому, как нога положительно реагирует. Даже по МРТ сразу не поймешь. Отек уменьшился», – сказал Грин.

Восстановление может занять до шести недель.

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