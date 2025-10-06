Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»

Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал драматическую победу своей команды.

«Праздник баскетбола сегодня точно удался. Главное – это победа, а такой успех на последней секунде… Думаю, болельщикам игра понравилась.

Что касается матча, мы понимали, что он будет очень сложным. Поведя 10 очков, команда посчитала, что дело сделано и дальше можно продолжать действовать малой кровью. За это «Енисей » нас наказал, соперник забивал и тяжелые мячи, а у нас начала игра разваливаться.

Таких ошибок повторять нельзя. Хорошо, что у нас проявляется характер, в прошлом сезоне этого не хватало. В Екатеринбурге мы, по сути, тоже выиграли в концовке.

Паша взял очень тяжелый бросок, но это отработанное действие – он часто забивал так в предсезонке, это его атака.

Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили», – сказал Василий Карасев .