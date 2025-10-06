Гиоргос Принтезис об «Олимпиакосе»: «Дорси и Фурнье должны иметь свободу»
Гиоргос Принтезис высказался о ключевых игроках «Олимпиакоса».
«Такой игрок, как Дорси, действительно был нужен нам в прошлом году. Он наслаждается спокойствием, и нужно просто давать ему возможность делать свое дело. Конечно, у него иногда будут плохие матчи, но Тайлер доказал, что способен влиять на исход крупных игр.
Дорси должен иметь свободу, так же как и Фурнье. Игроки его уровня нужны любой команде – даже в плохой вечер они нужны в решающие моменты.
Это не значит, что любая команда с Фурнье автоматически выиграет Финал четырех, но наличие таких игроков, как он, как показал прошлый турнир, очень важно», – сказал Принтезис.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
