Гиоргос Принтезис об «Олимпиакосе»: «Дорси и Фурнье должны иметь свободу»

Гиоргос Принтезис высказался о ключевых игроках «Олимпиакоса».

«Такой игрок, как Дорси , действительно был нужен нам в прошлом году. Он наслаждается спокойствием, и нужно просто давать ему возможность делать свое дело. Конечно, у него иногда будут плохие матчи, но Тайлер доказал, что способен влиять на исход крупных игр.

Дорси должен иметь свободу, так же как и Фурнье. Игроки его уровня нужны любой команде – даже в плохой вечер они нужны в решающие моменты.

Это не значит, что любая команда с Фурнье автоматически выиграет Финал четырех, но наличие таких игроков, как он, как показал прошлый турнир, очень важно», – сказал Принтезис .