Родни Макгрудер присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз»

« » подпишет контракт с атакующим защитником (32 года, 193 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Макгрудер присоединится к команде в тренировочном лагере и поборется за место в основном составе.

В минувшем сезоне Макгрудер выступал за «Детройт». В 32 матчах его показатели составили 5,7 очка и 2,3 подбора при 42,3% реализации из-за дуги.

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