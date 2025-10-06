  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Желько Обрадович о дебюте Миикки Мууринена: «Ему еще нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем»
0

Желько Обрадович о дебюте Миикки Мууринена: «Ему еще нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем»

Миикка Мууринен дебютировал за «Партизана» в матче Адриатической лиги.

«Первый матч, мы видели реакцию фанатов. Он провел всего две тренировки, ему ещё нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем.

Мы хотим помочь ему развиваться в правильном ключе, как и всем молодым игрокам», – заключил Обрадович.

В своем первом матче за белградский клуб Мууринен набрал 7 очков, 2 подбора и сделал 2 передачи за 17 минут игрового времени. «Партизан» обыграл КРКА со счетом 84:78.

Кто лучший американский игрок в НБА?3738 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Миикка Мууринен
Желимир Обрадович
logoАдриатическая лига
logoПартизан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Обычный школьник пофеерил на Евробаскете. А теперь будет играть за «Партизан»
133 октября, 10:50
Миикка Мууринен объяснил, откуда получил прозвище «Тощий Иисус»
128 сентября, 11:03
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
127 сентября, 08:04
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Даллас» сыграет с «Оклахомой», «Майами» встретится с «Милуоки» и другие матчи
126 минут назад
Стоимость билетов на последний домашний матч «Лейкерс» взлетела с 85 до 445 долларов
836 минут назад
Леброн Джеймс анонсировал крупное объявление, намекнув на «Второе решение»
75сегодня, 18:32Видео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Енисей», благодаря трехочковому Павла Савкова на последних секундах
7сегодня, 17:50
Руководитель клуба НБА: «Кливленд» должен обменять Дариуса Гарлэнда. С ним их задняя линия слишком мала»
9сегодня, 16:47
Джа Морэнт выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа
2сегодня, 16:31
Шэй Гилджес-Александер о Николе Топиче: «Он просто умеет играть в баскетбол. Видит игру правильно»
3сегодня, 16:18
Тим Хардуэй-младший: «Как только узнал, что «Наггетс» нанимают Дадли и Бареа – они привлекли мое внимание»
сегодня, 15:59
Кевон Луни: «Наша цель – попасть в плей-офф напрямую, а не через плей-ин»
сегодня, 15:23
Нэйт Робинсон о финале НБА-2010: «Мы с Гленом Дэвисом могли изменить исход седьмого матча»
2сегодня, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
6 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
9 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
12 минут назад
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
19 минут назад
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
сегодня, 19:02
Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»
сегодня, 18:48
Чемпионат Турции. 25 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Петким Спор»
сегодня, 18:12
Гиоргос Принтезис об «Олимпиакосе»: «Дорси и Фурнье должны иметь свободу»
сегодня, 18:08
Грегг Попович присутствовал на разминке «Сан-Антонио» и наблюдал за Виктором Вембаньямой
сегодня, 17:42Видео
Сергей Балашов о целях МБА-МАИ: «В этом сезоне хотим поднять Кубок России над головой и войти в топ-5 Единой лиги ВТБ»
1сегодня, 17:26