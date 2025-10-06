Желько Обрадович о дебюте Миикки Мууринена: «Ему еще нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем»

Миикка Мууринен дебютировал за «Партизана» в матче Адриатической лиги.

«Первый матч, мы видели реакцию фанатов. Он провел всего две тренировки, ему ещё нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем.

Мы хотим помочь ему развиваться в правильном ключе, как и всем молодым игрокам», – заключил Обрадович .

В своем первом матче за белградский клуб Мууринен набрал 7 очков, 2 подбора и сделал 2 передачи за 17 минут игрового времени. «Партизан » обыграл КРКА со счетом 84:78.