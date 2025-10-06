Желько Обрадович о дебюте Миикки Мууринена: «Ему еще нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем»
Миикка Мууринен дебютировал за «Партизана» в матче Адриатической лиги.
«Первый матч, мы видели реакцию фанатов. Он провел всего две тренировки, ему ещё нужно привыкнуть к нашей философии, понять, как мы играем.
Мы хотим помочь ему развиваться в правильном ключе, как и всем молодым игрокам», – заключил Обрадович.
В своем первом матче за белградский клуб Мууринен набрал 7 очков, 2 подбора и сделал 2 передачи за 17 минут игрового времени. «Партизан» обыграл КРКА со счетом 84:78.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
