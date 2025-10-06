  • Спортс
0

Шэй Гилджес-Александер о Николе Топиче: «Он просто умеет играть в баскетбол. Видит игру правильно»

Самый ценный игрок прошлого сезона НБА высоко оценил игру Николы Топича.

«Он просто умеет играть в баскетбол. Если описывать его в одном предложении: он видит игру правильно, спокоен, силен, высок... и не пытается делать то, что не умеет. Он очень надежен.

У него есть дар читать происходящее на площадке и предугадывать, что будет дальше. Это сложно без природного таланта. Он определенно найдет свое место в лиге», – заявил Шэй Гилджес-Александер.

Никола Топич продемонстрировал уверенную игру в предсезонном матче «Тандер» против «Хорнетс» (135:114), набрав 10 очков, 4 подбора и 7 передач за 31 минуту.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Оклахома-Сити»
