Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж»

Сегодня, 6 октября, в чемпионате Франции пройдет один матч.

Действующий чемпион «Париж» сыграет с «Ле-Маном ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 2-0, Лимож – 2-0, Нантер – 2-0, Виллербан – 2-0, Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Монако – 1-1, Булазак – 1-1, Страсбур – 1-1, Бурк – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Сен-Кантен – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Нанси – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.