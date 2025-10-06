Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Наполи»

Сегодня, 6 октября, в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

Действующий чемпион «Виртус» примет «Наполи ». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Трапани Шарк – 1-0, Дертона – 1-0, Брешия – 1-0, Тренто – 1-0, Венеция – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Варезе – 1-0, Виртус – 0-0, Наполи – 0-0, Удине – 0-1, Милан – 0-1, Триест – 0-1, Тревизо – 0-1, Канту – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.