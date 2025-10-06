Джа Морэнт выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа

Разыгрывающий «Мемфиса» травмировался накануне старта сезона НБА.

Джа Морэнт получил растяжение связок левого голеностопа на тренировке в воскресенье и теперь имеет статус «week-to-week» (это означает, что игрок будет проходить еженедельное обследование).

Морант точно пропустит как минимум три предсезонных матча «Гриззлис».