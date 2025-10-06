Джа Морэнт выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа
Разыгрывающий «Мемфиса» травмировался накануне старта сезона НБА.
Джа Морэнт получил растяжение связок левого голеностопа на тренировке в воскресенье и теперь имеет статус «week-to-week» (это означает, что игрок будет проходить еженедельное обследование).
Морант точно пропустит как минимум три предсезонных матча «Гриззлис».
Кто лучший американский игрок в НБА?3471 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости