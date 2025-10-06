1

Джа Морэнт выбыл минимум на неделю из-за растяжения связок голеностопа

Разыгрывающий «Мемфиса» травмировался накануне старта сезона НБА.

Джа Морэнт получил растяжение связок левого голеностопа на тренировке в воскресенье и теперь имеет статус «week-to-week» (это означает, что игрок будет проходить еженедельное обследование).

Морант точно пропустит как минимум три предсезонных матча «Гриззлис».

Кто лучший американский игрок в НБА?3471 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэмайкла Колуа в соцсети X
logoДжа Морэнт
logoМемфис
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джа Морэнт стал первым клиентом новой консультационной фирмы своих родственников
62 октября, 08:40
Джа Морэнт намерен самостоятельно вести переговоры о следующем контракте с «Мемфисом»
1026 сентября, 15:54
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
1111 сентября, 06:38
Главные новости
Руководитель клуба НБА: «Кливленд» должны обменять Дариуса Гарлэнда. С ним их задняя линия слишком мала»
213 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Николе Топиче: «Он просто умеет играть в баскетбол. Видит игру правильно»
42 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ играет с «Енисеем»
54 минуты назадLive
Тим Хардуэй-младший: «Как только узнал, что «Наггетс» нанимают Дадли и Бареа – они привлекли мое внимание»
сегодня, 15:59
Кевон Луни: «Наша цель – попасть в плей-офф напрямую, а не через плей-ин»
сегодня, 15:23
Нэйт Робинсон о финале НБА-2010: «Мы с Гленом Дэвисом могли изменить исход седьмого матча»
2сегодня, 14:24
«Атланта» не спешит предлагать новый контракт Дайсону Дэниэлсу (Джей Фишер)
7сегодня, 14:09
Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»
3сегодня, 13:29
Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»
7сегодня, 12:40
Миикка Мууринен может дебютировать за «Партизан» в матче с КРКА
сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» играет с КРКА, «Дубай» разгромил «Сплит» и другие матчи
9 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» принимает «Петким Спор»
58 минут назадLive
Джейлен Грин близок к возвращению в строй и отправиться с «Финиксом» в Китай
1сегодня, 15:39
Гиоргос Принтезис: «Не смотрю НБА в последние годы. Я парень из 90-х – тогда в краске был настоящий контакт»
1сегодня, 15:10
Гарретт Темпл о менталитете «Торонто»: «Каждому в нашей команде есть что доказывать. Это нас объединяет»
сегодня, 14:54
Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Виллербане»
сегодня, 14:36Фото
Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»
6сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Наполи»
сегодня, 12:44
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж»
сегодня, 12:44
Алекс Адетокумбо вернется в G-лигу
1сегодня, 11:54