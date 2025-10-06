Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Петким Спор»

Сегодня, 6 октября, в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Фенербахче» примет «Петким Спор». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бахчешехир – 2-0, Бешикташ – 2-0, Трабзонспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Петким Спор – 1-0, Маниса – 1-1, Каршияка – 1-1, Меркезефенди – 1-1, Мерсин – 1-1, Галатасарай – 1-1, Тофаш – 1-1, Фенербахче – 0-1, Тюрк Телеком – 0-2, Бююкчекмедже – 0-2, Эсенлер Эроспор – 0-2, Бурсаспор – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.