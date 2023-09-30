Кевон Луни: «Никогда не сомневайтесь в сердце чемпиона»

Теги Голден Стэйт НБА Кевон Луни Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни уверен, что нынешний состав способен принести клубу еще один чемпионский титул.

«Мне кажется, что в предыдущих сезонах мы это уже проходили несколько раз. У нас отличная команда, и никогда не сомневайтесь в сердце чемпиона.

У нас есть такие парни, как Стеф Карри, Клэй Томпсон, Крис Пол, Дрэймонд Грин. Все они являются будущими членами Зала славы. Они победители, и я верю, что мы еще способны на многое. Поражение в прошлом сезоне помогло нам сосредоточиться на нашей главной цели. Этот сезон будет особенным. Все, кто в нас сомневается, просто будьте готовы, потому что мы знаем, что мы все еще чемпионы», – сказал Луни.

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1 комментарий

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blooooomka
Блин , порой так напрягает применение таких банальных фраз , про сердце чемпиона, спользование цитат других людей на постоянной основе. Особенно из уст людей добре , если школу закончили на 2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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