Кевон Луни: «Никогда не сомневайтесь в сердце чемпиона»

Центровой « » уверен, что нынешний состав способен принести клубу еще один чемпионский титул.

«Мне кажется, что в предыдущих сезонах мы это уже проходили несколько раз. У нас отличная команда, и никогда не сомневайтесь в сердце чемпиона.

У нас есть такие парни, как Стеф Карри, Клэй Томпсон, Крис Пол, Дрэймонд Грин. Все они являются будущими членами Зала славы. Они победители, и я верю, что мы еще способны на многое. Поражение в прошлом сезоне помогло нам сосредоточиться на нашей главной цели. Этот сезон будет особенным. Все, кто в нас сомневается, просто будьте готовы, потому что мы знаем, что мы все еще чемпионы», – сказал Луни.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно