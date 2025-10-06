Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
Остин Ривз рассказал о ключевом совете от Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
«Думаю, я многим обязан Леброну и Эй Ди [Энтони Дэвису]. Они с первого дня говорили мне: «Будь собой. Не пытайся быть кем-то другим на площадке, да и за ее пределами тоже».
Это помогло мне почувствовать себя комфортно, потому что я не хожу по клубам, не пью и не курю. Просто обожаю играть в баскетбол и гольф», – поделился Остин Ривз.
В прошлом сезоне 27-летний баскетболист провел 73 матча в составе «Лейкерс», набирая в среднем 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи за 35 минут на площадке.
Кто лучший американский игрок в НБА?3828 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Young Man and The Three
