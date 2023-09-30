Йовица Арсич после поражения от «Самары»: «Если бы у нас была большая ротация, смогли бы сделать эту игру более интересной»

Главный тренер « » Йовица Арсич после поражения от «Самары» в первом матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ посетовал на проблемы с ротацией.

«Мои поздравления гостям с победой. Они показали с самого начала, то что у них команда лучше на данный момент. У «Самары» хорошо подобранная команда, много качественных и опытных игроков.

Мы пытались играть первые 10 минут в защите так как планировали, но это оказалось затруднительно, так как перед игрой неожиданно потеряли несколько человек: один защитник на данный момент травмирован уже 3 недели, других игроков свалила неизвестная инфекция. Сегодня у нас были игроки, которые отыграли более 30 минут, и очевидно, что они не смогли по итогу сыграть с должным качеством.

Уверен, если бы у нас была большая ротация, смогли бы сделать эту игру более интересной и качественно завершить свои броски», – сказал Арсич.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!