Йовица Арсич о матче с «Самарой»: «Если «Енисей» покажет лучшую игру, то шансы на победу есть»

Главный тренер « » Йовица Арсич рассказал о состоянии команды перед первым матчем нового сезона Лиги ВТБ против «Самары».

«Не могу сказать, что все было прямо совсем идеально или так, как хотелось бы. Окончательный состав у нас собрался только около месяца назад. Конечно, хотелось бы иметь больше времени на работу полным составом. Также хотелось бы сыграть больше товарищеских игр, но мы выжали максимум из того, что было доступно. Надеемся, что с каждой игрой команда будет прогрессировать, улучшать свою игру и будет радовать болельщиков победами.

У «Самары» очень хороший состав, много игроков с опытом выступлений в Лиге ВТБ. Я бы сказал то, что у них больше возможностей для ротации игроков на площадке из-за большей длины скамейки. Также я бы отметил, что в особенности их российские игроки имеют больше опыта выступления в Лиге ВТБ. Но я бы не сказал, что эта топ-команда Лиги ВТБ, поэтому, если мы покажем свою лучшую игру, то шансы на победу есть.

Самым главным для нас является подготовка нашей команды, поэтому мы сделали все возможное, чтобы подойти к первой и второй играм в оптимальной форме. Не имеет значения, какой соперник, мы всегда готовимся показать свою лучшую игру. Хотя конечно, мы должны быть объективными и сказать то, что ЦСКА является одной из четырех сильнейших команд Лиги, и там шансы на победу хотя и есть, но они все же меньше, чем в Самаре», – заявил Арсич.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!