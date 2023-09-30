Дражен Анзулович: «Важная победа — но нужно играть лучше»

Главный тренер «Самары» рад победе над « » в стартовом матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ, но считает, что команде нужно играть лучше.

«Поздравляю нашу команду с победой. Она очень важна для нас! Вспомните: три последних предсезонных матча не играли так, как хотим играть. Плюс у нас были серьезные проблемы с составом: Александр Гудумак вчера тренировался впервые с 8 сентября, недавно получил травму Раде Загорац, Джастин Роберсон в четверг тренировался впервые с Кубка Приматова. Команда чувствовала некоторую неуверенность — поэтому эта победа так важна для нас.

Поздравляю! Но, как по мне, нужно играть лучше. Было очень много простых ошибок, которые недопустимы на том уровне, на котором хотим играть. Важная игра, важная победа — но нужно играть лучше», – сказал Анзулович.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!