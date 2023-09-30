Дражен Анзулович: «Игра против «Енисея» будет особенной для меня»

Главный тренер «Самары» признался, что с особым настроем готовится к матчу Лиги ВТБ против « ».

В красноярской команде Анзулович отработал последние 4 года.

«Нашу предсезонную подготовку, скажем честно, можно разделить на два этапа. Первый был очень хорошим для нас. Но затем начались проблемы с травмами игроков. Гудумак, Загорац, Разумов и другие имели различные повреждения... Но при этом мы продолжали делать все возможное и все необходимое, чтобы подготовиться к старту сезона. Каждый день мы старались становиться лучше и лучше. Но, уверен, мы можем стать еще лучше. Тем более, уже в первых наших предсезонных матчах мы показывали что-то из того, что я хотел бы увидеть от нашей команды завтра.

Игра против «Енисея», конечно, будет особенной для меня. Но мне много раз на протяжении моей тренерской карьеры приходилось играть против предыдущих клубов. И, когда начнется матч, я буду полностью сконцентрирован на игре «Самары», стараясь сделать все, чтобы наша команда победила. Для нас важно хорошо начать сезон. Но я с большим уважением отношусь к «Енисею» и составу, который собрали красноярцы. Мы должны показать все свои лучшие качества, использовать все свои шансы – и тогда вместе с нашими болельщиками мы добьемся победы», – заявил Анзулович.

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