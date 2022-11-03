Адвокат Джошуа Примо: «Утверждения доктора Каутен — либо полная выдумка, либо грубое приукрашивание, либо абсолютная фантазия»

Адвокат бывшего защитника «Сан-Антонио» Джошуа Примо опроверг обвинения в адрес своего клиента со стороны бывшего психотерапевта клуба Хиллари Каутен.

«В акте предательства по отношению к ее молодому клиенту, доктор Каутен, которой 40 лет, ложно утверждает, что Джош Примо обнажался перед ней во время многочисленных сеансов терапии.

Утверждения доктора Каутен — либо полная выдумка, либо грубое приукрашивание, либо абсолютная фантазия. Джош Примо никогда намеренно не раздевался перед ней или кем-либо еще и даже не знал, что его интимные места были видны под тренировочными шортами.

Что делает утверждения еще менее правдоподобными, так это то, что доктор Каутен никогда не сообщала своему пациенту о предполагаемом обнажении. Доктор Каутен предоставляла психологическую поддержку и была доверенным лицом мистера Примо, психотерапевтом, которому мистер Примо доверял. Она намного старше мистера Примо и имеет многолетний опыт работы спортивным психологом. Удивительно, почему она не удосужилась сказать своему пациенту, что его интимные места были видны под шортами», – говорится в заявлении адвоката.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Оказалось, что причина в эксгибиционизме