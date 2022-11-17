«Сперс», Джошуа Примо и бывший психолог клуба договорились о мирном урегулировании исков

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен, клуб и защитник договорились мирно урегулировать судебные иски женщины против обеих сторон.

Об этом рассказал адвокат Каутен Тони Базби.

Ранее в этом месяце бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен подала в суд на клуб и бывшего защитника команды Джошуа Примо. Женщина заявила, что 19-летний игрок обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

Также женщина обвинили «Сперс» в бездействии. По ее словам, она неоднократно обращалась к клубу за помощью, но не получала ответа.

В конце октября «Сан-Антонио» объявил о расторжении контракта с Примо. Сейчас защитник является свободным агентом.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.

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