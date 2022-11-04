«Я женщина, которая стала жертвой». Полиция подтвердила иск против экс-игрока «Сперс» Джошуа Примо по обвинению в эксгибиционизме
Офис шерифа округа Бексар (штат Техас) подтвердил, что начал уголовное расследование в отношении «Сан-Антонио» и Джошуа Примо.
Против 19-летнего игрока будет возбуждено уголовное дело по многочисленным обвинениям в непристойном обнажении.
Бывший психотерапевт «Сперс» Хиллари Каутен утверждает, что игрок обнажался перед ней девять раз, начиная с декабря 2021 года. Также она обвиняет клуб в бездействии.
«Я клинический спортивный психолог. Я мама четырех замечательных дочек. Я женщина, которая стала жертвой», – прокомментировала обвинение Каутен.
По информации инсайдеров, Примо обнажался перед посторонними женщинами в Лас-Вегасе в июле этого года и в Миннесоте в минувшие выходные перед тем, как «Сан-Антонио» расторг с ним контракт.
Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.
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