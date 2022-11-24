Бывший психолог «Сперс» отозвала иск против Джошуа Примо

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен отозвала судебный иск против бывшего защитника команды Джошуа Примо.

Ранее в этом месяце Каутен подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Женщина заявила, что 19-летний игрок обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Женщина обвиняла «Сперс» в бездействии. По ее словам, она впервые сообщила руководству клуба об инцидентах в январе 2022 года, но никаких действий предпринято не было.

В конце октября «Сан-Антонио» объявил о расторжении контракта с Примо. Сейчас защитник является свободным агентом.

В четверг генеральный директор «Сперс» сделал официальное заявление.

«Мы относимся к ситуации с со всей серьезностью. Узнав об обвинениях, мы приняли и принимаем меры для обеспечения достойного и уважительного отношения ко всем вовлеченным сторонам. Мы знаем, что это наш долг перед доктором Каутен, нашими игроками, сотрудниками и сообществом.

Наша организация постоянно оценивает и совершенствует свои процессы, чтобы они отражали ценности и культуру того, кем мы стремимся быть. Для этого мы решили сотрудничать с доктором Каутен и другими экспертами, чтобы пересмотреть и улучшить наши рабочие процессы и процедуры.

Это шанс для нас вынести полезный урок, и мы уверены, что это поможет нам стать лучше», – говорится в заявлении.

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