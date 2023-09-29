Уэс Ансельд-младший: «Джордан Пул – баскетбольный наркоман, неутомимый труженик»

Теги НБА Вашингтон Джордан Пул Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Главный тренер «Вашингтона» Уэс Ансельд-младший на пресс-конференции в преддверии тренировочного лагеря рассказал, что атакующий защитник Джордан Пул уже взял на себя роль лидера команды.

Репортер задал вопрос: «Не знаю, насколько вы общались с Джорданом до этого, но мне интересно, что вы узнали о нем как о человеке, не обязательно как об игроке, с тех пор, как он попал в команду?»

«Уровень зрелости 24-летнего игрока, на мой взгляд, превосходит его годы. Он – баскетбольный наркоман, неутомимый труженик. Джордан готов к тому, чтобы стать лидером. Видно, как он общается с парнями на открытых тренировках. Допустим, владение прошло не так, как он считал верным, и через две минуты видишь, как он уже подошел к ним, объясняя, чего он хочет и как видит. Думаю, парни действительно к нему прислушиваются.

Может быть, влияет смена обстановки, но видеть такой прогресс в любом молодом игроке так рано, думаю, просто потрясающе», – сказал тренер.

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