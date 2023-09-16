Форвард « » признался, что после удара одноклубника на тренировке в 2022 году у него были сомнения по поводу своего будущего в команде.

«Были сомнения, что «Уорриорз» дадут мне шанс исправиться и вернут в команду.

Допустим, что-то происходит. Вопрос в том, будет ли у тебя возможность загладить вину или нет? Само по себе это не отменит того, что произошло. Это не изменит того, что я допустил ошибку. Но я все же обычный человек, люди ошибаются», – заявил Грин.

«Уорриорз» после сезона-22/23 обменяли Пула в «Вашингтон» и продлили контракт с Грином.

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