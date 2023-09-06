Джо Лэйкоб: «Обмен Джордана Пула имел смысл в краткосрочной перспективе»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Вашингтон Джо Лэйкоб Джордан Пул Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб заявил, что обмен Джордана Пула в «Вашингтон» на Криса Пола имел смысл в краткосрочной перспективе.

«Нам понравилась эта идея, и чем больше мы ее прорабатывали, тем больше думали, что она действительно имеет смысл — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Конечно, в долгосрочной перспективе, не буду этого отрицать, мы расстались с огромным активом в лице Джордана Пула, которому, вероятно, предстоит провести в лиге еще около десяти лет. И скорее всего, он станет еще лучше. Но мы предпочли краткосрочную перспективу. По множеству разных причин, как баскетбольных, так и финансовых, этот обмен имел смысл», – сказал Лэйкоб.

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7 комментариев

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totocash
Ответ Ocelot
заменить человека который не мог терпеть Грина, человеком которого не может терпеть Грин - отличный ход! то что удалось сбагрить Пула с его контрактом это уже успех в любом случае, но только с точки зрения платежки - в игровом плане Пол в предстоящем сезоне будет таким же бесполезным трупом как и Пул, и это еще если вообще не сломается где то посреди сезона
контракт пола на 1 сезон, контракт пула на 4. он не может играть в баскетбол гсв. по сравнению с крисом полом, баскетбольный интелект джордана пула как у примата
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Вадим Дзахоев
Ответ Ocelot
заменить человека который не мог терпеть Грина, человеком которого не может терпеть Грин - отличный ход! то что удалось сбагрить Пула с его контрактом это уже успех в любом случае, но только с точки зрения платежки - в игровом плане Пол в предстоящем сезоне будет таким же бесполезным трупом как и Пул, и это еще если вообще не сломается где то посреди сезона
Насчет трупа не соглашусь. Если Керру удастся подвести Пола к плову в хороших кондициях и физической форме (очень большое «если»), то уровень вклада в игру, да и вообще уровень понимания игры между Полом и Пулом космический. Да даже Крис образца последних двух-трех сезонов как баскетболист намного сильнее (не говоря уже об игровом интеллекте) нежели Пул
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Вадим Дзахоев
Ответ Ocelot
Пол в хороших кондициях и физической форме в ПО? когда такое в последний раз было...аа вспомнил когда Пол за Клипперс бегал)) даже когда Финикс до финала дошел и вроде Пол в том ПО выглядел неплохо - и там он умудрился сломаться...
Ну я же и сказал: очень большое если… Если у кого-то может и получиться это сделать, то это Керр. Опять же, посмотрим в конце сезона
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Ocelot
заменить человека который не мог терпеть Грина, человеком которого не может терпеть Грин - отличный ход!
то что удалось сбагрить Пула с его контрактом это уже успех в любом случае, но только с точки зрения платежки - в игровом плане Пол в предстоящем сезоне будет таким же бесполезным трупом как и Пул, и это еще если вообще не сломается где то посреди сезона
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Abdulla
Сначала выписали 100500 млн., а через год решили, что ну его нафиг. Чётко.
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Айрат Ситдиков
Ответ totocash
контракт пола на 1 сезон, контракт пула на 4. он не может играть в баскетбол гсв. по сравнению с крисом полом, баскетбольный интелект джордана пула как у примата
У Пола же два года еще по контракту.
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