Джо Лэйкоб: «Обмен Джордана Пула имел смысл в краткосрочной перспективе»
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб заявил, что обмен Джордана Пула в «Вашингтон» на Криса Пола имел смысл в краткосрочной перспективе.
«Нам понравилась эта идея, и чем больше мы ее прорабатывали, тем больше думали, что она действительно имеет смысл — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Конечно, в долгосрочной перспективе, не буду этого отрицать, мы расстались с огромным активом в лице Джордана Пула, которому, вероятно, предстоит провести в лиге еще около десяти лет. И скорее всего, он станет еще лучше. Но мы предпочли краткосрочную перспективу. По множеству разных причин, как баскетбольных, так и финансовых, этот обмен имел смысл», – сказал Лэйкоб.
то что удалось сбагрить Пула с его контрактом это уже успех в любом случае, но только с точки зрения платежки - в игровом плане Пол в предстоящем сезоне будет таким же бесполезным трупом как и Пул, и это еще если вообще не сломается где то посреди сезона