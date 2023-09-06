Джо Лэйкоб: «Обмен Джордана Пула имел смысл в краткосрочной перспективе»

Владелец « » Джо Лэйкоб заявил, что обмен Джордана Пула в «Вашингтон» на имел смысл в краткосрочной перспективе.

«Нам понравилась эта идея, и чем больше мы ее прорабатывали, тем больше думали, что она действительно имеет смысл — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Конечно, в долгосрочной перспективе, не буду этого отрицать, мы расстались с огромным активом в лице , которому, вероятно, предстоит провести в лиге еще около десяти лет. И скорее всего, он станет еще лучше. Но мы предпочли краткосрочную перспективу. По множеству разных причин, как баскетбольных, так и финансовых, этот обмен имел смысл», – сказал Лэйкоб.

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