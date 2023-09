Андре Игудала встал на сторону Пула: «Джордан вытащил нам пятую игру финала. Так почему он должен быть тем парнем, которому надо подстраиваться?»

4-кратный чемпион и бывший игрок НБА Эван Тернер стали гостями подкаста Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Редик вспомнил ситуацию прошлого сезона вокруг «Голден Стэйт» и . Он отметил, что у Стефа Карри есть свобода на площадке, как и у Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина. После чего добавил, что именно ограничения и отдельная роль, выделенная Пулу тренерским штабом, стала причиной недопонимания между ним и коллективом.

«Все правильно. Именно. Джордан думал: «Почему я не могу выйти на паркет и быть свободным в своих решениях, как они?» Да, у него не четыре кольца, а одно. Но он вытащил нам пятую игру в финале.

И в новом сезоне закономерно говорит: «Нет, я вам уже все показал, дайте мне свободу». А Пул был второй в команде по набранным очкам. Так почему он должен быть тем парнем, которому надо подстраиваться и сбавлять обороты?» – согласился бывший легкий форвард « ».

