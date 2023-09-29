Разыгрывающий «Мэверикс» объяснил, почему решил продлить контракт с клубом из Далласа.

«Это не было таким уж сложным решением. « » шел под номером один в моем списке. Да, я рассматривал и другие варианты – места со свободными платежками, где я мог бы оказаться с другим парням из лиги – но таковых не оказалось. А мне уже 31 год, и мне нужно было иметь свое комфортное местечко. Мне показалось, что я могу не просто остаться здесь, но и быть счастливым здесь и снова быть встреченным теплыми объятиями.

Я принял во внимание все факторы. За несколько дней до открытия рынка нашел время, просто чтобы побыть с семьей и оценить, как они себя чувствуют, находясь в Далласе вместе со мной. И все были в восторге. Ну то есть, даже когда меня обменяли сюда, по ходу сезона многие члены моей семьи были рады и взволнованы, они с нетерпением ждали, когда я обрету душевное спокойствие как на площадке, так и за ее пределами. Я имел достаточно проблем в прошлом и последних двух сезонах в частности, поэтому они знали, что я хотел снять это давление, избавиться от ощущения, что должен быть Суперменом или идеальным. Я просто хотел быть самим собой. И потом, последние несколько лет, я просто пытался понять самого себя. Мне кажется, что это лучшее место, чтобы работать над этим и продолжать взрослеть и расти», – заявил Ирвинг.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!