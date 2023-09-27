Лука Дончич: «Полноценная подготовка сделает наш дуэт с Кайри Ирвингом сильнее»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич уверен в том, что по итогам полноценного тренировочного лагеря он сможет сыграться и лучше понимать перебравшегося в команде по ходу прошлого сезона Кайри Ирвинга.

«Конечно, так и будет. В прошлом сезоне он перешел в команду в самый разгар, у нас не было времени. Мы вынуждены были сразу выходить и играть.

На выработку химии требуется время, особенно не площадке, а у нас не было ни тренировочного лагеря, ни «предсезонки». Думаю, теперь мы будем намного лучше», – заявил Дончич.

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