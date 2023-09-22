Кайри Ирвинг продемонстрировал свой новый логотип. В июле он заключил контракт с ANTA
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг продемонстрировал свой новый логотип, который будет использоваться китайским производителем спортивных товаров ANTA.
Ирвинг стал представителем ANTA в июле. Ранее он сотрудничал с Nike, но компания расторгла сделку после скандальной публикации баскетболиста с антисемитским содержанием.
В новом логотипе просматриваются буква «К» и число 11, которое отсылает к игровому номеру звезды НБА.
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11 – англ. «eleven» схож по звучанию с девизом «All even» (англ. «все равны»), которого Ирвинг и придерживается
таки кто с антисемитским содержанием - баскетболист или публикация?))
возможно это "бета", подождем