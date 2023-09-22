Кайри Ирвинг продемонстрировал свой новый логотип. В июле он заключил контракт с ANTA

Теги светская хроника Даллас НБА фото кроссовки Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг продемонстрировал свой новый логотип, который будет использоваться китайским производителем спортивных товаров ANTA.

Ирвинг стал представителем ANTA в июле. Ранее он сотрудничал с Nike, но компания расторгла сделку после скандальной публикации баскетболиста с антисемитским содержанием.

В новом логотипе просматриваются буква «К» и число 11, которое отсылает к игровому номеру звезды НБА.

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3 комментария

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Sonder
11 у Кайри имеет свое особое значение

11 – англ. «eleven» схож по звучанию с девизом «All even» (англ. «все равны»), которого Ирвинг и придерживается
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Archer_Great
"после скандальной публикации баскетболиста с антисемитским содержанием" (с)

таки кто с антисемитским содержанием - баскетболист или публикация?))
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pro~dj
ну пока не очень запоминающееся лого, предыдущий от Найк смотрелся лучше
возможно это "бета", подождем
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