Разыгрывающий « » продемонстрировал свой новый логотип, который будет использоваться китайским производителем спортивных товаров ANTA.

Ирвинг стал представителем ANTA в июле. Ранее он сотрудничал с Nike, но компания расторгла сделку после скандальной публикации баскетболиста с антисемитским содержанием.

В новом логотипе просматриваются буква «К» и число 11, которое отсылает к игровому номеру звезды .

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