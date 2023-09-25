19-летний новичок Дерек Лайвли может стать основным центровым «Далласа»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Дуайт Пауэлл Лука Дончич Ришон Холмс Грант Уильямс Джош Грин Дерек Лайвли Оливье-Максанс Проспер Баскетбол

Новичок Дерек Лайвли может стать центровым стартовой пятерки «Далласа».

Об этом рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд.

19-летний Лайвли был выбран на драфте-2023 под 12-м номером. Его конкуренты в «Мэверикс» – Дуайт Пауэлл и Ришон Холмс.

Кидд собирается выпускать в старте Луку Дончича, Кайри Ирвинга и Гранта Уильямса. Оливье-Максанс Проспер и Джош Грин будут бороться за место в основной пятерке.

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3 комментария

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AEZAKMI228
Чуйка что у далласа будет прям нормальный такой сезон
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кандид
У Далласа не состав, а какой-то салат оливье. Вернее салат + Оливье-Максанс Проспер.
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Atlichna
Офигенный менеджмент, какой контендинг без новичка на центре, это рецепт далёких заходов в ПО. Запрос Лукой обмена приближается.
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