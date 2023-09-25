Новичок Дерек Лайвли может стать центровым стартовой пятерки « ».

Об этом рассказал главный тренер команды .

19-летний Лайвли был выбран на драфте-2023 под 12-м номером. Его конкуренты в «Мэверикс» – и Ришон Холмс.

Кидд собирается выпускать в старте , и Гранта Уильямса. Оливье-Максанс Проспер и Джош Грин будут бороться за место в основной пятерке.

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