19-летний новичок Дерек Лайвли может стать основным центровым «Далласа»
Новичок Дерек Лайвли может стать центровым стартовой пятерки «Далласа».
Об этом рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд.
19-летний Лайвли был выбран на драфте-2023 под 12-м номером. Его конкуренты в «Мэверикс» – Дуайт Пауэлл и Ришон Холмс.
Кидд собирается выпускать в старте Луку Дончича, Кайри Ирвинга и Гранта Уильямса. Оливье-Максанс Проспер и Джош Грин будут бороться за место в основной пятерке.
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