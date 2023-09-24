Джейсон Кидд о травме Дончича: «Никто не готов на все 100 процентов»

Главный тренер « » стал гостем подкаста инсайдера Марка Стейна, где дал свои обнадеживающие комментарии по поводу повреждения лидеры команды .

После ЧМ-2023 Дончич сказал, что «нога не в порядке», но он «продолжит играть».

«Надеюсь, что с течением времени он будет готов к работе. Порой в нашей карьере мы не готовы на 100 процентов. Может быть, мы готовы на 99 или 95 процентов. Чем больше игр ты проводишь, тем длиннее твоя карьера, я думаю, это способен заключить любой. Никто не готов на все 100 процентов.

Сейчас, глядя на наш состав, мы надеемся, что Луке не придется проводить на паркете по 40 минут. Нико [Харрисон] проделал огромную работу этим летом, и я рад, что Лука и готовы к работе и достижению своих целей, а это – победа в чемпионате», – отметил Кидд.

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