Джейсон Кидд о травме Дончича: «Никто не готов на все 100 процентов»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Нико Харрисон Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд стал гостем подкаста инсайдера Марка Стейна, где дал свои обнадеживающие комментарии по поводу повреждения лидеры команды Луки Дончича.

После ЧМ-2023 Дончич сказал, что «нога не в порядке», но он «продолжит играть».

«Надеюсь, что с течением времени он будет готов к работе. Порой в нашей карьере мы не готовы на 100 процентов. Может быть, мы готовы на 99 или 95 процентов. Чем больше игр ты проводишь, тем длиннее твоя карьера, я думаю, это способен заключить любой. Никто не готов на все 100 процентов.

Сейчас, глядя на наш состав, мы надеемся, что Луке не придется проводить на паркете по 40 минут. Нико [Харрисон] проделал огромную работу этим летом, и я рад, что Лука и Кайри Ирвинг готовы к работе и достижению своих целей, а это – победа в чемпионате», – отметил Кидд.

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2 комментария

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blooooomka
Какая победа в чемпионате?! Кто нибудь верит в это? В составе 2 человека , которые любят мяч. Состав попросту не укомплектован позиционно. Тут думаешь попадут они вообще в ПО или хотя бы первый раунд пройдут ли? Оба относительно травматичны, один очень много берет на себя , у второго непонятно, что стукнет в голову на следующий день.
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Намик Алимарданов
Говорил это 2 года назад, и все больше убеждаюсь: Лука ни с кем не сыграется. Он уже 5 лет в НБА и если до сих пор это не удается, не удастся и дальше. Он ведь стал суперзвездой, бьет налево и направо все рекорды, а команда стоит на месте (прошлый финал запада — исключение). Сколько раз, еще со времен Порзи, были моменты в конце, когда нужно два очка для победы, а Дончич бросает трешку. Один раз забьет, он герой, спаситель Далласа, а когда дважды промажет, все молчат. В общем, он и дальше будет бить рекорды и улучшать личную статистику, забивать трешки в конце и еще больше бросать кирпичи. А потом уйдет куда-нибудь и уже новый клуб и все пойдет по новой.
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