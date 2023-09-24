Джейсон Кидд о травме Дончича: «Никто не готов на все 100 процентов»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд стал гостем подкаста инсайдера Марка Стейна, где дал свои обнадеживающие комментарии по поводу повреждения лидеры команды Луки Дончича.
После ЧМ-2023 Дончич сказал, что «нога не в порядке», но он «продолжит играть».
«Надеюсь, что с течением времени он будет готов к работе. Порой в нашей карьере мы не готовы на 100 процентов. Может быть, мы готовы на 99 или 95 процентов. Чем больше игр ты проводишь, тем длиннее твоя карьера, я думаю, это способен заключить любой. Никто не готов на все 100 процентов.
Сейчас, глядя на наш состав, мы надеемся, что Луке не придется проводить на паркете по 40 минут. Нико [Харрисон] проделал огромную работу этим летом, и я рад, что Лука и Кайри Ирвинг готовы к работе и достижению своих целей, а это – победа в чемпионате», – отметил Кидд.
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