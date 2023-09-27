Мэджик Джонсон: «Никс» – единственная команда НБА, о владении которой я бы подумал»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Нью-Йорк НБА Баскетбол

По словам легенды НБА Мэджика Джонсона, из-за любви к «Лейкерс» ему сложно представить, как он становится владельцем другого клуба.

Во время посещения Нью-Йорка Джонсон рассказал, что единственное исключение сделал бы для «Никс».

«Это интригующий вариант. «Никс» – единственная команда НБА, о владении которой я бы подумал.

Отношение местных болельщиков имеет значение. Мне нравится приезжать в Нью-Йорк, бывать в «Гардене» и смотреть, как играют «Никс». Мне нравится быть среди местных болельщиков, потому что им не все равно и они умные. Так что я бы подумал. Наверное, помимо этого варианта ни о каком другом я бы думать не стал.

Если бы мне предложили стать миноритарным владельцем «Нью-Йорка», я бы всерьез задумался. В остальном же я бы предпочел остаться с «Лейкерс», даже в нынешней роли, просто болельщиком. Все-таки это моя команда по жизни, я ее фанат», – признался Мэджик.

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1 комментарий

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Артем Андреев
А как же Клипперс, Мэджик?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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