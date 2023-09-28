Демар Дерозан о прошлом сезоне: «Буллс» были в порядке, но слишком нестабильны. Мы можем быть очень сильны»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Легкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан верит в успех команды в предстоящем сезоне.

«Думаю, что мы всего можем добиться. Из множества ошибок, которые мы совершили в прошлом сезоне, взлетов и падений, нужно все проанализировать и понять, как это исправить. Это сделает нас еще лучше, чем мы были в прошлом году.

Мы были в порядке, но слишком нестабильны. Устранение многих недостатков, которые были у нас в прошлом сезоне, начнется на следующей неделе в тренировочном лагере. От того, насколько мы это исправим, будет зависеть, насколько хороши сможем стать. Считаю, что мы можем быть очень сильны», – сказал Дерозан.

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