Никола Вучевич: «Предстоящий сезон станет последним шансом нынешнего костяка «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Центровой «Буллс» Никола Вучевич считает, что у нынешних лидеров чикагской команды в сезоне-23/24 будет последний шанс доказать свою состоятельность.

«Мы знаем, что способны на лучшее, и мы должны справляться лучше, добиваться большего. И мы понимаем, что предстоящий сезон станет последним шансом нынешнего костяка «Чикаго», последним шансом чего-то добиться», – заявил Вучевич.

Лидеры «Чикаго» Зак Лавин и Демар Дерозан часто фигурируют в слухах про обмен.

В прошлом сезоне чикагцы заняли 10-е место на Востоке и уступили в плей-ин «Майами».

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6 комментариев

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Swhat
Да нет никаких шансов. Бол год этот играть не будет.
Надо Чикаго менять всех лидеров пока за них что дают
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PaulOpenfold
Угу, последний шанс выйти в первый раунд плей-офф через плей-ин
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Starkom
Ответ Swhat
Да нет никаких шансов. Бол год этот играть не будет. Надо Чикаго менять всех лидеров пока за них что дают
Вуч-ДеРозан-Лавин и без Лонзо должны играть лучше. По сути большое трио - лидеры средних команд - собралось вместе и должно шуметь.
+4
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timson
Ответ Starkom
Вуч-ДеРозан-Лавин и без Лонзо должны играть лучше. По сути большое трио - лидеры средних команд - собралось вместе и должно шуметь.
в прошлом году так и грали. шуму было...
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noke
Ответ Starkom
Вуч-ДеРозан-Лавин и без Лонзо должны играть лучше. По сути большое трио - лидеры средних команд - собралось вместе и должно шуметь.
Не должны они шуметь. Все трое не умеют (не могут) играть в эффективный баскетбол. У Лавина были задатки, но он попал сначала к Митчеллу в Миннесоту, а потом к Хойбергу в Чикаго - беспомощные тренеры в дефектных (на этом этапе) организациях - так что шансов у него вырасти в приличного игрока было мало.
Изначально провальный проект оплаченный настоящим и будущим команды.
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unrecyclable
Подстелил соломку еще до предсезонки, молодец
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