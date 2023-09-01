Центровой «Буллс» считает, что у нынешних лидеров чикагской команды в сезоне-23/24 будет последний шанс доказать свою состоятельность.

«Мы знаем, что способны на лучшее, и мы должны справляться лучше, добиваться большего. И мы понимаем, что предстоящий сезон станет последним шансом нынешнего костяка «Чикаго», последним шансом чего-то добиться», – заявил Вучевич.

Лидеры « » и часто фигурируют в слухах про обмен.

В прошлом сезоне чикагцы заняли 10-е место на Востоке и уступили в плей-ин «Майами».

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