Демар Дерозан отреагировал на попадание в список самых переоцененных игроков НБА
Защитник «Чикаго» Демар Дерозан отреагировал на попадание в список сайта Bleacher Report из пяти самых переоцененных игроков НБА.
«Индивидуальное мастерство Дерозана и умение набирать очки приводят к очень небольшому командному успеху и сопровождаются таким уровнем игры в защите, который в основном сводит на нет (в лучшем случае) ценность, которую он представляет как скорер», – говорится в материале.
Дерозан значится в списке на пятом месте, самым переоцененным назван Домантас Сабонис из «Сакраменто».
«Снова они взялись за этот бред», – написал баскетболист.
В минувшем сезоне Демар набирал 24,5 очка, 4,6 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.
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А БличерРепорта
1. Домантас Сабонис ("Сакраменто")
2. Диллон Брукс ("Хьюстон")
3. Йонас Валанчюнас ("Новый Орлеан")
4. Кавай Ленард ("Клипперс")
5. ДеМар ДеРозан ("Чикаго").
Сабонис в этой регулярке показал очень красивую стату, а на выходе вылет от слабых ГСВ в первом раунде.
То же самое Дерозан, вроде бы скоринг дает, а команда даже в ПО не попала. И это было во всех командах где он играл, каждый год он выбиват 20+ очков, а команда или не попадает в ПО, или вылетает в первом раунде.
Вот про кого написали бред так это про Кавая, здоровый Кавай был бы топ 5 лиги, его проблема не в том что он переоценен, а в том что он хронический травмат.
А я бы вообще на первое место поставил КАТа, а не Сабониса и где то там рядом Лавин.