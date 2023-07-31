Демар Дерозан отреагировал на попадание в список самых переоцененных игроков НБА

Защитник « » отреагировал на попадание в список сайта Bleacher Report из пяти самых переоцененных игроков НБА.

«Индивидуальное мастерство Дерозана и умение набирать очки приводят к очень небольшому командному успеху и сопровождаются таким уровнем игры в защите, который в основном сводит на нет (в лучшем случае) ценность, которую он представляет как скорер», – говорится в материале.

Дерозан значится в списке на пятом месте, самым переоцененным назван Домантас Сабонис из «Сакраменто».

«Снова они взялись за этот бред», – написал баскетболист.

В минувшем сезоне Демар набирал 24,5 очка, 4,6 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

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