Демар Дерозан отреагировал на попадание в список самых переоцененных игроков НБА

Теги рейтинги Чикаго Сакраменто НБА Демар Дерозан Домантас Сабонис Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан отреагировал на попадание в список сайта Bleacher Report из пяти самых переоцененных игроков НБА.

«Индивидуальное мастерство Дерозана и умение набирать очки приводят к очень небольшому командному успеху и сопровождаются таким уровнем игры в защите, который в основном сводит на нет (в лучшем случае) ценность, которую он представляет как скорер», – говорится в материале.

Дерозан значится в списке на пятом месте, самым переоцененным назван Домантас Сабонис из «Сакраменто».

«Снова они взялись за этот бред», – написал баскетболист.

В минувшем сезоне Демар набирал 24,5 очка, 4,6 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Ответ Stephan Carrypenko
Йонас точно лишний)
Это не мой список)
А БличерРепорта
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
В пятёрку баскетболистов, котрые, по мнению издания, не соответствуют ожиданиям, вошли:
1. Домантас Сабонис ("Сакраменто")
2. Диллон Брукс ("Хьюстон")
3. Йонас Валанчюнас ("Новый Орлеан")
4. Кавай Ленард ("Клипперс")
5. ДеМар ДеРозан ("Чикаго").
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VKing24
А где же толстяк Зайон и стрелок Джа?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ Сергей Орлов
Это не бред, гражданин ДеРозан, вот Сабонис на первом месте – бред натуральный.
Речь наверно идет не о том, что игрок плох, а о несоответствии статы игрока и командных результатов.
Сабонис в этой регулярке показал очень красивую стату, а на выходе вылет от слабых ГСВ в первом раунде.
То же самое Дерозан, вроде бы скоринг дает, а команда даже в ПО не попала. И это было во всех командах где он играл, каждый год он выбиват 20+ очков, а команда или не попадает в ПО, или вылетает в первом раунде.
Вот про кого написали бред так это про Кавая, здоровый Кавай был бы топ 5 лиги, его проблема не в том что он переоценен, а в том что он хронический травмат.
А я бы вообще на первое место поставил КАТа, а не Сабониса и где то там рядом Лавин.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Mr.BadGuy
Речь наверно идет не о том, что игрок плох, а о несоответствии статы игрока и командных результатов. Сабонис в этой регулярке показал очень красивую стату, а на выходе вылет от слабых ГСВ в первом раунде. То же самое Дерозан, вроде бы скоринг дает, а команда даже в ПО не попала. И это было во всех командах где он играл, каждый год он выбиват 20+ очков, а команда или не попадает в ПО, или вылетает в первом раунде. Вот про кого написали бред так это про Кавая, здоровый Кавай был бы топ 5 лиги, его проблема не в том что он переоценен, а в том что он хронический травмат. А я бы вообще на первое место поставил КАТа, а не Сабониса и где то там рядом Лавин.
Торонто с Де Розаном (2016-18) дважды вылетал во втором раунде, и один раз играл в финале конференции, все три раза проиграли Кливленду Леброна, которому в то время проигрывали все команды Востока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ Райли Карри
В пятёрку баскетболистов, котрые, по мнению издания, не соответствуют ожиданиям, вошли: 1. Домантас Сабонис ("Сакраменто") 2. Диллон Брукс ("Хьюстон") 3. Йонас Валанчюнас ("Новый Орлеан") 4. Кавай Ленард ("Клипперс") 5. ДеМар ДеРозан ("Чикаго").
Йонас точно лишний)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ Райли Карри
Это не мой список) А БличерРепорта
Я понял) это просто комментарий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий