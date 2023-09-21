Демар Дерозан о малом количестве 3-очковых: «Лишь 38 человек в истории НБА набрали больше очков, чем я»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан отреагировал на критику из-за малого количества 3-очковых бросков в его исполнении.

В минувшем сезоне Демар исполнял лишь по 1,9 дальних броска за игру (31,7%). Средняя результативность составила 24,5 очка.

«Я не должен ничего делать в связи с этим. Лишь 38 человек в истории НБА набрали больше очков, чем я», – заявил Дерозан.

Дерозан занимает 39-е место в истории НБА по набранным очкам (21 685).

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4 комментария

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Daishi
Критики из коматоза что ли вышли? Демар всю карьеру так отбегал и в 34 года вдруг должен начать по 10 трех пулять? Поздно есть сашими..
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RayRay
Человек поливает с трапеции с каким процентом, наверное, под 60 ?)
+1
-1
0
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cruyff14@bk.ru
Ответ Daishi
Критики из коматоза что ли вышли? Демар всю карьеру так отбегал и в 34 года вдруг должен начать по 10 трех пулять? Поздно есть сашими..
Даже валанчунас бросает
+1
-1
0
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Archer_Great
Ответ cruyff14@bk.ru
Даже валанчунас бросает
Молодец, что бросает, только как это связано с Демаром? Вон, пробует по 2 броска за игру, выходит совсем не очень (31,7% - это труба вообще), зачем ему наращивать обороты, если выхлопа от этого нет? Stick to what you know, называется. А в двухочковом баскете Дерозан еще и фору даст большинству игроков лиги.
К слову, Валан бросал 2 за игру в прошлом сезоне и 1,4 в этом, процент примерно одинаковый - 35,5%. Так что не самый удачный пример)
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