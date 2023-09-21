Демар Дерозан о малом количестве 3-очковых: «Лишь 38 человек в истории НБА набрали больше очков, чем я»
Защитник «Чикаго» Демар Дерозан отреагировал на критику из-за малого количества 3-очковых бросков в его исполнении.
В минувшем сезоне Демар исполнял лишь по 1,9 дальних броска за игру (31,7%). Средняя результативность составила 24,5 очка.
«Я не должен ничего делать в связи с этим. Лишь 38 человек в истории НБА набрали больше очков, чем я», – заявил Дерозан.
Дерозан занимает 39-е место в истории НБА по набранным очкам (21 685).
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К слову, Валан бросал 2 за игру в прошлом сезоне и 1,4 в этом, процент примерно одинаковый - 35,5%. Так что не самый удачный пример)