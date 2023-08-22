Марк Эверсли: «Надеемся, что Демар Дерозан останется в «Чикаго» надолго»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Марк Эверсли Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли заявил, что клуб заинтересован в подписании нового долгосрочного контракта с форвардом Демаром Дерозаном.

«Демар великолепен. Он великолепен в этой команде, не только на площадке, но и за ее пределами. Он лидер этой команды. Мне бы хотелось, чтобы Демар был частью этого проекта в долгосрочной перспективе.

Посмотрим, что из этого выйдет. Демар был неотъемлемой частью успеха этого проекта. Мы надеемся, что он останется здесь надолго», – сказал Эверсли.

Контракт Дерозана истекает после сезона-2023/24, за который он заработает 28,6 миллиона долларов.

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4 комментария

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Максим Макеев
чикаго конечно выбивает феноменальное дно в менеджменте
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Деревенский Кобе
Ответ Максим Макеев
видимо да с такими «талантами» подбора игроков чикаго выпишет хардену мега макс на 60 лямов за сезон в течение 5 лет и слюнями еще как собака потекут
Вообще я имел ввиду, что после таких заявлений игрока обычно обменивают. Но ваша интерпретация тоже близка к истине)
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Деревенский Кобе
Похоже Харден или Лиллард в Чикаго)
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Максим Макеев
Ответ Деревенский Кобе
Похоже Харден или Лиллард в Чикаго)
видимо да
с такими «талантами» подбора игроков чикаго выпишет хардену мега макс на 60 лямов за сезон в течение 5 лет и слюнями еще как собака потекут
+1
0
+1
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