Марк Эверсли: «Надеемся, что Демар Дерозан останется в «Чикаго» надолго»

Генеральный менеджер « » Марк Эверсли заявил, что клуб заинтересован в подписании нового долгосрочного контракта с форвардом .

«Демар великолепен. Он великолепен в этой команде, не только на площадке, но и за ее пределами. Он лидер этой команды. Мне бы хотелось, чтобы Демар был частью этого проекта в долгосрочной перспективе.

Посмотрим, что из этого выйдет. Демар был неотъемлемой частью успеха этого проекта. Мы надеемся, что он останется здесь надолго», – сказал Эверсли.

Контракт Дерозана истекает после сезона-2023/24, за который он заработает 28,6 миллиона долларов.

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