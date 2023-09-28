Чарльз Баркли: «Санз» явно просто хотели избавиться от Деандре Эйтона. Что-то произошло внутри организации»

Бывший игрок , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением, что внутренний конфликт стал причиной, почему « » твердо решил расстаться с центровым .

«Что-то происходило вокруг Деандре Эйтона. Считалось, что якобы у него был конфликт с . Теперь, [когда Уильямс ушел], очевидно, что внутри организации произошло что-то еще. Они явно просто хотели избавиться от него», – сказал Баркли.

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