Чарльз Баркли: «Санз» явно просто хотели избавиться от Деандре Эйтона. Что-то произошло внутри организации»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением, что внутренний конфликт стал причиной, почему «Финикс» твердо решил расстаться с центровым Деандре Эйтоном.
«Что-то происходило вокруг Деандре Эйтона. Считалось, что якобы у него был конфликт с Монти Уильямсом. Теперь, [когда Уильямс ушел], очевидно, что внутри организации произошло что-то еще. Они явно просто хотели избавиться от него», – сказал Баркли.
«Санз» взамен получили на «пятерку» Юсуфа Нуркича.
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