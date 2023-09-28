Чарльз Баркли: «Санз» явно просто хотели избавиться от Деандре Эйтона. Что-то произошло внутри организации»

Теги Финикс Портленд НБА Чарльз Баркли Монти Уильямс Деандре Эйтон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением, что внутренний конфликт стал причиной, почему «Финикс» твердо решил расстаться с центровым Деандре Эйтоном.

«Что-то происходило вокруг Деандре Эйтона. Считалось, что якобы у него был конфликт с Монти Уильямсом. Теперь, [когда Уильямс ушел], очевидно, что внутри организации произошло что-то еще. Они явно просто хотели избавиться от него», – сказал Баркли.

«Санз» взамен получили на «пятерку» Юсуфа Нуркича.

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1 комментарий

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Артур Артур
Да невооружённым взглядом видно, что его прогресс застопорился. Человек не может на своей половине выдать эффективную игру.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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