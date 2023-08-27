Чарльз Баркли: «Вы правда думаете, что Стеф Карри прошел бы проверку на прочность от «Плохих парней»? Вы действительно думаете, что он бы не сломался?»

Член Зала славы в эфире очередного выпуска подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса высказал мнение, что 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри не смог бы играть в эпоху «плохих парней» и контактного баскетбола.

«Согласитесь, что сейчас играть в баскетбол гораздо легче, потому что нельзя никого ударить.

Как бы я ни любил , а я люблю Стефа Карри, вы можете себе представить, если бы «Плохие парни» избивали его до полусмерти? Вы можете себе это представить? Как бы я ни любил Стефа Карри, вы правда думаете, что он мог бы выдержать те удары, которые наносили Джон Салли, , , те проверки на прочность, которые они проводили , Скотти, мне и другим парням? Вы действительно думаете, что Стеф Карри не сломался бы?» – заявил Баркли.

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