Чарльз Баркли: «Вы правда думаете, что Стеф Карри прошел бы проверку на прочность от «Плохих парней»? Вы действительно думаете, что он бы не сломался?»
Член Зала славы Чарльз Баркли в эфире очередного выпуска подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса высказал мнение, что 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри не смог бы играть в эпоху «плохих парней» и контактного баскетбола.
«Согласитесь, что сейчас играть в баскетбол гораздо легче, потому что нельзя никого ударить.
Как бы я ни любил Стефа Карри, а я люблю Стефа Карри, вы можете себе представить, если бы «Плохие парни» избивали его до полусмерти? Вы можете себе это представить? Как бы я ни любил Стефа Карри, вы правда думаете, что он мог бы выдержать те удары, которые наносили Джон Салли, Деннис Родман, Билл Лэймбир, те проверки на прочность, которые они проводили Майклу, Скотти, мне и другим парням? Вы действительно думаете, что Стеф Карри не сломался бы?» – заявил Баркли.
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Томас был одним из плохих парней, он играл за Детройт в то время.
И хз кто будет в выигрыше, т.к. в игровом плане Томас значит для детройта ничуть не меньше чем Карри
- вообще все ответили на вопрос про лучшую пятерку всех времён ✅
- все возмутились чужими лучшими пятерками ✅
- сага с обменом суперзвезды ✅
- звезда 90х сообщила, что они обыграли бы действующих чемпионов, не вспотев ✅
- звезда 90х сообщила, что нынешнюю звезду побили бы в его время ✅
- скип Бейлис проанализировал карьеру леброна, выяснил, что его притязания на гоата смешны, и поделился этой информацией с публикой ✅
- секс-скандал (ну тут неочевидно, у зайона фальстарт был, так что ждём ещё)
- кого-то арестовали - ждём
В целом полет нормальный, скоро будем готовы к новому сезону