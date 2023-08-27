Чарльз Баркли: «Вы правда думаете, что Стеф Карри прошел бы проверку на прочность от «Плохих парней»? Вы действительно думаете, что он бы не сломался?»

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Скотти Пиппен Чарльз Баркли Деннис Родман Билл Лэймбир Стефен Карри Джон Салли Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли в эфире очередного выпуска подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса высказал мнение, что 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри не смог бы играть в эпоху «плохих парней» и контактного баскетбола.

«Согласитесь, что сейчас играть в баскетбол гораздо легче, потому что нельзя никого ударить.

Как бы я ни любил Стефа Карри, а я люблю Стефа Карри, вы можете себе представить, если бы «Плохие парни» избивали его до полусмерти? Вы можете себе это представить? Как бы я ни любил Стефа Карри, вы правда думаете, что он мог бы выдержать те удары, которые наносили Джон Салли, Деннис Родман, Билл Лэймбир, те проверки на прочность, которые они проводили Майклу, Скотти, мне и другим парням? Вы действительно думаете, что Стеф Карри не сломался бы?» – заявил Баркли.

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12 комментариев

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Knicks_Fan
Все что нужно знать про ту эпоху и плохих парней в частности, так это то, что когда говорят про них, то никогда не говорят про баскетбол и скилы в эту игру, а про то, кто кого бил и ломал
+19
-3
+16
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Ostap Benderr
Ответ Шарлотка
Айзея Томас не сломался, а был дрищом таким же, опять эти разговоры...
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Томас был одним из плохих парней, он играл за Детройт в то время.
+15
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+15
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Артем Кузнецов
Вот это баскетбольные скилы и гордость - бить и ломать соперников
+6
-2
+4
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Ratmir90
Ну это просто фантазии, спорт меняется, если раньше нхл и нба были более жесткими, то теперь игроки больше прокачивают атакующие скилы.
+4
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Максим Яблонский
Как же в баскетбольном развита вот это вот дро... то бишь фантазии, а что было бы, если бы тот или другой играл в другое время в другом месте. Постоянно. Пустое это.
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smartass
Тут к бабке не ходи - детройтские костоломы на части разорвали щуплого пуляку. Даже Майклу пришлось подкачаться, чтобы им противостоять. Не смысла даже думать о противостоянии Карри и бэд-гей-боев. Я уверен, что и Пейтон сожрал бы Карри без шансов. А вот пара Стоктон - Карри даёт пространство для споров)
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veredrim
У праймового Карри всегда были рядом в составе Пачулия, Макги, Грин и другие веселые ребята, которые в случае грязной игры Бэдбойз по отношению к Карри быстро бы закосплеили Почтальона и закончили сезон/карьеру у Томаса/Дюмарса.
И хз кто будет в выигрыше, т.к. в игровом плане Томас значит для детройта ничуть не меньше чем Карри
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nik_t
Так Стеф же не от прохода играет, что ему эта ваша грубость? А вот как бы они бегали за ним, вот это вопрос
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mmike
Лето в НБА:
- вообще все ответили на вопрос про лучшую пятерку всех времён ✅
- все возмутились чужими лучшими пятерками ✅
- сага с обменом суперзвезды ✅
- звезда 90х сообщила, что они обыграли бы действующих чемпионов, не вспотев ✅
- звезда 90х сообщила, что нынешнюю звезду побили бы в его время ✅
- скип Бейлис проанализировал карьеру леброна, выяснил, что его притязания на гоата смешны, и поделился этой информацией с публикой ✅
- секс-скандал (ну тут неочевидно, у зайона фальстарт был, так что ждём ещё)
- кого-то арестовали - ждём

В целом полет нормальный, скоро будем готовы к новому сезону
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Джонни-массажист
Ответ Шарлотка
Айзея Томас не сломался, а был дрищом таким же, опять эти разговоры...
А ещё Лэмбир бы не сломался....Почему-то я в жто верю......
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Vapeev
Ответ Knicks_Fan
Все что нужно знать про ту эпоху и плохих парней в частности, так это то, что когда говорят про них, то никогда не говорят про баскетбол и скилы в эту игру, а про то, кто кого бил и ломал
думаю,они имеют в виду степень разрешенного контакта. играли тогда от прохода,либо в посте. тот Детройт,даже с по прошлым правилам,в сегодняшней лиге трешек,будут с трудом выходить в плэй офф.
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