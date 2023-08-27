Чарльз Баркли: «Будет здорово, если сборная США не выиграет чемпионат мира»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли на подкасте Билла Симмонса заявил, что для баскетбола будет лучше, если сборная США не выиграет золото на чемпионате мира-2023.

«Они ведут себя так, будто если мы не выиграем золотую медаль, это будет худшее, что когда-либо случалось с цивилизацией. Я на самом деле не согласен. Будет здорово, если мы проиграем.

Если кто-то другой выиграет золотую медаль, это повысит популярность баскетбола в одной из этих маленьких стран третьего мира. Представьте, если Франция выиграет золотую медаль. Насколько популярным станет баскетбол во Франции», – заявил Баркли.

Сегодня сборная Франции проиграла команде Латвии (86:88) и выбыла из борьбы за титул чемпиона мира.

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