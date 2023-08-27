Чарльз Баркли: «Будет здорово, если сборная США не выиграет чемпионат мира»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли на подкасте Билла Симмонса заявил, что для баскетбола будет лучше, если сборная США не выиграет золото на чемпионате мира-2023.
«Они ведут себя так, будто если мы не выиграем золотую медаль, это будет худшее, что когда-либо случалось с цивилизацией. Я на самом деле не согласен. Будет здорово, если мы проиграем.
Если кто-то другой выиграет золотую медаль, это повысит популярность баскетбола в одной из этих маленьких стран третьего мира. Представьте, если Франция выиграет золотую медаль. Насколько популярным станет баскетбол во Франции», – заявил Баркли.
Сегодня сборная Франции проиграла команде Латвии (86:88) и выбыла из борьбы за титул чемпиона мира.
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