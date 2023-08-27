Чарльз Баркли: «Будет здорово, если сборная США не выиграет чемпионат мира»

Теги сборная Франции сборная США НБА Чарльз Баркли Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли на подкасте Билла Симмонса заявил, что для баскетбола будет лучше, если сборная США не выиграет золото на чемпионате мира-2023.

«Они ведут себя так, будто если мы не выиграем золотую медаль, это будет худшее, что когда-либо случалось с цивилизацией. Я на самом деле не согласен. Будет здорово, если мы проиграем.

Если кто-то другой выиграет золотую медаль, это повысит популярность баскетбола в одной из этих маленьких стран третьего мира. Представьте, если Франция выиграет золотую медаль. Насколько популярным станет баскетбол во Франции», – заявил Баркли.

Сегодня сборная Франции проиграла команде Латвии (86:88) и выбыла из борьбы за титул чемпиона мира.

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10 комментариев

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Отец Погребняка
Маленькая страна третьего мира Франция.. ясно, понятно.
+30
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Rick Sorkin
Американцы дальше своей страны ничего не видят. Франция прекрасна.
+8
-2
+6
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Daff Rogers
Это френдли файр
+5
0
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icey_punk
затроллил всех
+3
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Tydeus
У меня кровь из глаз вытекла. Франция – маленькая страна третьего мира, Шарль де Голль, прости.
+3
0
+3
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Light Yagami
Не показывайте это Себу!
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Nikita Dorodenko
http://vel-master.my1.ru/board/4-1-0-42

Карта мира по версии Чака
+2
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Квадратура Круга
Ответ Tydeus
У меня кровь из глаз вытекла. Франция – маленькая страна третьего мира, Шарль де Голль, прости.
Французостан?
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icey_punk
Ответ Tydeus
У меня кровь из глаз вытекла. Франция – маленькая страна третьего мира, Шарль де Голль, прости.
это ответка Себу за трешток. https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/midorfeed/2460302.html
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БУГАЙ
Ответ Tydeus
У меня кровь из глаз вытекла. Франция – маленькая страна третьего мира, Шарль де Голль, прости.
есть сша и есть страны 3 мира ))))
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