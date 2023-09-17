Чарльз Баркли – Дэвису от лица Леброна: «Эй-Ди, мне уже исполнилось 100 лет. Пора тебе стать лучшим игроком команды»
Бывший игрок НБА Чарльз Баркли стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.
Баркли поделился мнением, что тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис должен взять на себя роль первой звезды.
«Эй-Ди, мне уже исполнилось 100 лет, пора тебе стать лучшим игроком команды. Ты в самом расцвете сил», – сказал Баркли от лица Леброна Джеймса.
«Я говорил лет пять-шесть назад, что этот парень [Дэвис] будет лучшим игроком в мире в течение следующей декады. Теперь он даже не упоминается в этом разговоре», – отметил бывший баскетболист.
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