Чарльз Баркли – Дэвису от лица Леброна: «Эй-Ди, мне уже исполнилось 100 лет. Пора тебе стать лучшим игроком команды»

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли стал гостем подкаста известного спортивного эксперта Билла Симмонса.

Баркли поделился мнением, что тяжелый форвард « » должен взять на себя роль первой звезды.

«Эй-Ди, мне уже исполнилось 100 лет, пора тебе стать лучшим игроком команды. Ты в самом расцвете сил», – сказал Баркли от лица .

«Я говорил лет пять-шесть назад, что этот парень [Дэвис] будет лучшим игроком в мире в течение следующей декады. Теперь он даже не упоминается в этом разговоре», – отметил бывший баскетболист.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками