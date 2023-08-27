Чарльз Баркли: «Из всей той чепухи, которая происходит в НБА, от того, чего добились «Наггетс» и Йокич, мне стало тепло на душе»

Теги Денвер Милуоки НБА Чарльз Баркли Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в разговоре с известным спортивным экспертом Биллом Симмонсом признался, что испытывает уважение к двукратным MVP Николе Йокичу и Яннису Адетокумбо.

«Из всей той чепухи, которая происходит в НБА, от того, что добились «Наггетс» и Йокич, мне стало тепло на душе.

Нет суперкоманд, никакой драмы. Понимаешь, вокруг Кайри [Ирвинга] всегда что-нибудь происходит. Он чертовски хорошо играет, но в своем драматическом театре. В том-то и дело. Джокер и Яннис напоминают мне о всем хорошем, когда я думаю о нашем спорте», – сказал Баркли в подкасте Билла Симмонса.

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1 комментарий

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Agent Smith
Полностью согласен🏀
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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