В НБА считают, что « » и « » претендуют на приобретение звездного разыгрывающего « » .

Об этом сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

« » в последнее время не вел переговоров с «Блэйзерс». При этом ожидается, что клуб из Орегона свяжется с флоридцами, прежде чем приступит к осуществлению сделки с другой командой.

«Финикс» и «Юта» могут поучаствовать в обмене в качестве третьей стороны.

«Блэйзерс» всерьез рассматривают возможность приобретения центрового «Санз» Деандре Эйтона в рамках трейда с участием Лилларда.

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