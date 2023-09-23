«Чикаго» и «Торонто» претендуют на Дэмиана Лилларда
В НБА считают, что «Чикаго» и «Торонто» претендуют на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Об этом сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Майами» в последнее время не вел переговоров с «Блэйзерс». При этом ожидается, что клуб из Орегона свяжется с флоридцами, прежде чем приступит к осуществлению сделки с другой командой.
«Финикс» и «Юта» могут поучаствовать в обмене в качестве третьей стороны.
«Блэйзерс» всерьез рассматривают возможность приобретения центрового «Санз» Деандре Эйтона в рамках трейда с участием Лилларда.
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