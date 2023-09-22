«Финикс» может быть задействован в качестве третьей стороны в крупном трейде.

Звезды НБА Дэмиан Лиллард («Портленд») и (« ») ранее запросили обмены. И хотя «Санз» не обладают активами для получения кого-то из этих игроков, в лиге считают, что клуб может поспособствовать осуществлению сделки.

Один из источников охарактеризовал «Финикс» как «темную лошадку» в ситуации с потенциальным трейдом Лилларда или Хардена.

Обозреватель из Финикса Джон Гамбадоро информирует, что «Санз» интересен центровой « » .

«Фрэнку Вогелю нужен центровой защитного плана, вокруг которого можно выстроить оборонительные схемы, Нуркич подходит под это описание», – рассказал Гамбадоро.

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