«Финикс» может быть задействован как третья сторона в крупном обмене
«Финикс» может быть задействован в качестве третьей стороны в крупном трейде.
Звезды НБА Дэмиан Лиллард («Портленд») и Джеймс Харден («Филадельфия») ранее запросили обмены. И хотя «Санз» не обладают активами для получения кого-то из этих игроков, в лиге считают, что клуб может поспособствовать осуществлению сделки.
Один из источников охарактеризовал «Финикс» как «темную лошадку» в ситуации с потенциальным трейдом Лилларда или Хардена.
Обозреватель из Финикса Джон Гамбадоро информирует, что «Санз» интересен центровой «Портленда» Юсуф Нуркич.
«Фрэнку Вогелю нужен центровой защитного плана, вокруг которого можно выстроить оборонительные схемы, Нуркич подходит под это описание», – рассказал Гамбадоро.
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