«Финикс» может быть задействован как третья сторона в крупном обмене

Теги возможные переходы Филадельфия Финикс Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Баскетбол

«Финикс» может быть задействован в качестве третьей стороны в крупном трейде.

Звезды НБА Дэмиан Лиллард («Портленд») и Джеймс ХарденФиладельфия») ранее запросили обмены. И хотя «Санз» не обладают активами для получения кого-то из этих игроков, в лиге считают, что клуб может поспособствовать осуществлению сделки.

Один из источников охарактеризовал «Финикс» как «темную лошадку» в ситуации с потенциальным трейдом Лилларда или Хардена.

Обозреватель из Финикса Джон Гамбадоро информирует, что «Санз» интересен центровой «Портленда» Юсуф Нуркич.

«Фрэнку Вогелю нужен центровой защитного плана, вокруг которого можно выстроить оборонительные схемы, Нуркич подходит под это описание», – рассказал Гамбадоро.

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6 комментариев

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Адель Кутуков
Нынешний Нуркич и оборонительные схемы? Звучит только чуть лучше, чем Вучевич и оборонительные схемы..
Да Вуч в атаке хотя бы больше даст, зачем Санс Нуркич??
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armageddon123456
Нуркич? Защита?? Вогель кажется дунул когда так думал...
+4
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Cash_flow
Ответ armageddon123456
Нуркич? Защита?? Вогель кажется дунул когда так думал...
Нагрелся под солнечными лучами знойной Аризоны 🤠
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