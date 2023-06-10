«Портленд» проявляет интерес к Деандре Эйтону

Теги возможные переходы Финикс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Деандре Эйтон Баскетбол

«Портленд» заинтересован в приобретении центрового «Финикса» Деандре Эйтона (24 года, 211 см), сообщает Yahoo! Sports.

Согласно источникам, «Блэйзерс» ранее высоко оценивали Эйтона. Отмечается, что у «Санз» недостаточно активов, чтобы выменять у «Блэйзерс» звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Показатели Эйтона в сезоне-22/23 – 18,0 очка и 10,0 подбора в среднем за игру.

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6 комментариев

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boller_73
Эйтон самое то для команд, которые пролетают мимо ПО
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Nightyork97
Все, можно хоронить тогда. Если они вместо пика Миллера или Хендерсона берут Эйтона - это провал. Таунса везите или даже не пытайтесь. Биллапс и Эйтон, хуже нельзя придумать.
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Forza
Ответ Nightyork97
Все, можно хоронить тогда. Если они вместо пика Миллера или Хендерсона берут Эйтона - это провал. Таунса везите или даже не пытайтесь. Биллапс и Эйтон, хуже нельзя придумать.
Очевидно, что Портленд не на 3-й пик Эйтона менять собрался.
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Nightyork97
Ответ Forza
Очевидно, что Портленд не на 3-й пик Эйтона менять собрался.
Саймонс пойдет в пакете с 3 пиком. Грант не нужен Финиксу, Нуркича они не обменяют на Эйтона. Интересно послушать варианты обмена Эйтона.
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Tolball
Ответ Nightyork97
Саймонс пойдет в пакете с 3 пиком. Грант не нужен Финиксу, Нуркича они не обменяют на Эйтона. Интересно послушать варианты обмена Эйтона.
Саймонс и Нуркич могут устроить Финикс.
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