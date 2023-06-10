«Портленд» проявляет интерес к Деандре Эйтону

« » заинтересован в приобретении центрового « » (24 года, 211 см), сообщает Yahoo! Sports.

Согласно источникам, «Блэйзерс» ранее высоко оценивали Эйтона. Отмечается, что у «Санз» недостаточно активов, чтобы выменять у «Блэйзерс» звездного разыгрывающего .

Показатели Эйтона в сезоне-22/23 – 18,0 очка и 10,0 подбора в среднем за игру.

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